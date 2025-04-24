ÇAYKUR 2024 yılında 73 milyon lira kar elde etti

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı bilanço döneminde 73 milyon lira kar elde ettiği bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un 2022'de 60 milyon lira, 2023'te 69 milyon lira, 2024 bilanço döneminde ise 73 milyon lira kar elde ettiği belirtildi.

Böylece ÇAYKUR'un üst üste 3 yıl kar açıkladığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son yıllarda maliyete yönelik politikalarını sıkılaştıran ÇAYKUR'un, tüm süreçlerine yönelik olarak etkin bir tasarruf yaklaşımı izlediği ve bu sayede bilançolarında artık kar eden bir kuruma dönüştüğü dikkati çekmekteydi. Söz konusu politikaların kazanımı olarak kar elde etmeye başlayan ÇAYKUR hem üreticilerinin hem de diğer paydaşlarının yüzünü güldürüyor."

Açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'in de ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR'da kar etmeyi artık gelenek haline dönüştürme arzusunda olduklarını belirten Alim, tasarrufa dönük politikaların tüm çalışanlarca özümsendiğini, bu konuda ÇAYKUR kadrolarının çok daha farkındalık sahibi olduğunu vurguladı.