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        Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vererek ligdeki konumunu korumak istiyor

        FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son dönemde aldığı kötü sonuçlara son vermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:46
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        Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vererek ligdeki konumunu korumak istiyor
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        FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son dönemde aldığı kötü sonuçlara son vermek istiyor.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bu sezon ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 32. haftaya 37 puan ile 14. sırada girdi.

        Ligde son oynadığı 6 deplasman maçında sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan takım, yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan galip gelerek ligde bulunduğu tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

        - Kayseri deplasmanlarında kötü sonuçlar

        Çaykur Rizespor, lig ve kupa maçlarında Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavililer, rakibi karşısında son galibiyetini 2013-2014 sezonunun 29. haftasında Kadir Has Stadı'nda elde etmişti.

        Rizespor, kendisiyle aynı puana sahip ve averajla bir sıra üstünde yer alan Kayserispor karşısında galip gelerek deplasmandaki kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

        - Dış sahada 25 maçtır beraberlik alamadı

        Çaykur Rizespor, bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmanın sadece 4'ünde berabere kaldı. Adana Demirspor ile birlikte Süper Lig'in en az beraberlik yaşayan iki takımından biri olan yeşil-mavililer, aldığı 4 beraberliğin tamamını iç sahada elde etti.

        Karadeniz ekibi, deplasmanda en son 2023-2024 sezonunun başında Kasımpaşa ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı. Bu süreçte deplasmanda çıktığı 25 maçta 19 mağlubiyet ve 6 galibiyet yaşayan Çaykur Rizespor, dış sahada yeniden puanla dönmeyi amaçlıyor.

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