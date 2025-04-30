Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Papanikolaou, antrenmanda yer almadı.

        Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Rize'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Rize'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza; 1 ölü, 3 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza; 1 ölü, 3 yaralı
        Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor
        Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor
        Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı P...
        Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı P...
        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu: