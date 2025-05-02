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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:12
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Gaziantep FK'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

        Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.

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