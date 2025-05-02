Rize'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda, Memiş Akbulut'a ait oto döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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