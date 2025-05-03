Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Berkay Özcan, Olawoyin, Jurecka, Zeqiri, Sowe
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski, Maxim, Emre Taşdemir (Dk. 20 Lungoyi), Okereke
Sarı kart: Dk. 25 Berkay Özcan (Çaykur Rizespor)
RİZE
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