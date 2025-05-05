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        Rize'de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

        Rize'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:07
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        Rize'de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı
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        Rize'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 24 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

        Açıklamada, cezaevine teslim edilen 37 kişiden 11'inin uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma suçlarından, diğerlerinin ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arama kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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