Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İl merkezine bağlı Soğukçeşme köyünde seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen Mükremin S. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu çay bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hacer S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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