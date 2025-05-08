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        Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:32
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        Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İl merkezine bağlı Soğukçeşme köyünde seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen Mükremin S. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu çay bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hacer S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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