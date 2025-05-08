Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

İl merkezine bağlı Soğukçeşme köyünde seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen Mükremin S. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu çay bahçesine devrildi.

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