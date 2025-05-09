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        ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:51
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        ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

        ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

        Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

        Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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