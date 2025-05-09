ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı 1500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.