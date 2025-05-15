Rize'de 500 personelin katılımıyla bölgesel sel ve taşkın tatbikatı yapıldı

Rize'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde bölgesel sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında organize edilen tatbikat, merkeze bağlı Fırtına, İyidere ve Taşlıdere derelerinde eş zamanlı yapıldı.

Taşlıdere deresindeki tatbikatta senaryo gereği içerisinde 1 kişinin bulunduğu otomobil, yağış sonrası sel sularına kapılarak dereye düştü. Olay yerine giden ekipler, başlattıkları çalışmayla araçtaki kişiyi kurtardı.

Dere içerisindeki araç ise dalgıçların yer tespitinin ardından iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

Tatbikatta, AFAD, Sahil Güvenlik, JAK, AKUT, 112 Acil Sağlık ve sivil toplum arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel görev aldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, yağış dönemlerinde Türkiye'nin en fazla yağış alan ilinin Rize olduğunu söyledi.

Yağışlar nedeniyle sel, taşkın ve heyelanların yaşanabildiğini belirten Vali Baydaş, "Biz bu yönüyle kapasitemizin ve imkanımızın ne olduğunu, varsa eksiklerimizin neler olduğunu görmek adına bu tatbikatı gerçekleştirdik." dedi.