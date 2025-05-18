Rize'de yerleşim yerine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Pınarlı köyünde vatandaşlar çay bahçesine inen ayıyı fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ayı, bir süre ilerledikten sonra koşarak gözden kayboldu.
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