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        Rize'de yerleşim yerine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:32
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        Rize'de yerleşim yerine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Pınarlı köyünde vatandaşlar çay bahçesine inen ayıyı fark etti.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ayı, bir süre ilerledikten sonra koşarak gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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