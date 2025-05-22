Rize'de "El Sanatları Sergisi" açıldı

Rize'de, Kadın Kültür Merkezleri tarafından hazırlanan "El Sanatları Sergisi" açıldı.

Çay Çarşısı'nda düzenlenen sergide, Rize Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezleri'nde üretilen feretiko, sepet örücülüğü, giyim, kilim dokuma, bebek örücülüğü, deri çanta, el nakışı ve dekoratif el sanatları katılımcıların beğenisine sunuldu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikleri yılın tamamına yaymak istediklerini söyledi.

Metin, kadınların üretimde, sanatta ve sosyal hayatta çok önemli aktivitelerin içerisinde yer aldığını belirterek, "Bu bizi güçlendiriyor ve mutlu ediyor. Kadın hayatın her alanında taşıyıcı, toparlayıcı ve dönüştürücü bir güç olarak görüyoruz. Elinin değdiği her şeye bir zarafet, bir estetik ve bir anlam kazandırmış oluyor." dedi.

- Kara lahana yaprağından yapılan elbise ilgi gördü

Sergide, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Tuğba Tekbaş'ın tasarladığı kara lahana yapraklarından yapılan elbise davetlilerin ilgisini çekti.