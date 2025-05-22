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        Rize'de "El Sanatları Sergisi" açıldı

        Rize'de, Kadın Kültür Merkezleri tarafından hazırlanan "El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:11
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        Rize'de "El Sanatları Sergisi" açıldı
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        Rize'de, Kadın Kültür Merkezleri tarafından hazırlanan "El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Çay Çarşısı'nda düzenlenen sergide, Rize Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezleri'nde üretilen feretiko, sepet örücülüğü, giyim, kilim dokuma, bebek örücülüğü, deri çanta, el nakışı ve dekoratif el sanatları katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikleri yılın tamamına yaymak istediklerini söyledi.

        Metin, kadınların üretimde, sanatta ve sosyal hayatta çok önemli aktivitelerin içerisinde yer aldığını belirterek, "Bu bizi güçlendiriyor ve mutlu ediyor. Kadın hayatın her alanında taşıyıcı, toparlayıcı ve dönüştürücü bir güç olarak görüyoruz. Elinin değdiği her şeye bir zarafet, bir estetik ve bir anlam kazandırmış oluyor." dedi.

        - Kara lahana yaprağından yapılan elbise ilgi gördü

        Sergide, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Tuğba Tekbaş'ın tasarladığı kara lahana yapraklarından yapılan elbise davetlilerin ilgisini çekti.

        Tektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, modanın sadece kumaştan ibaret olmadığını göstermek istediklerini ifade ederek, "Kara lahana yapraklarından bir tasarım yaptık. Bir günümüzü aldı. Canlı görünmesi için cilaladık. Çok güzel tepkiler aldık." diye konuştu.

        Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Hatice Tuba Akdoğar Akbulut, 1960-1980 yılları arasına ait nişan ve gelinliklerin kültürel hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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