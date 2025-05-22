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        ÇAYKUR'a alınacak 1500 mevsimlik işçi için kura çekildi

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak 1500 mevsimlik işçinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:10
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        ÇAYKUR'a alınacak 1500 mevsimlik işçi için kura çekildi
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak 1500 mevsimlik işçinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 28 bin 447 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

        İzleyicinin alınmadığı salondaki kura çekimi, yerel bir televizyon kanalından canlı yayımlandı.

        Noter tarafından kura yöntemi açıklandıktan sonra çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutunun boş olduğu gösterildi.

        Numaraların boş kutuya atılmasının ardından kura çekimine geçildi.

        Çekilişle fabrikalarda çalışacak 1440 asil ve 1440 yedek isim belirlenerek okundu.

        Ayrıca, 60 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayıda başvuru olmadığı belirtildi.

        Saat 09.00'da başlayan ve yaklaşık 12 saat süren kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, diğer ilgililer ve basın mensupları takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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