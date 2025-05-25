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        Rize'de iki anne çocuklarının ardından aikidoya başladı

        Rize'de yaşayan iki anne, çocuklarının eğitim aldığı kursa özenerek kendileri de aikidoya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:47 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:29
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        Rize'de iki anne çocuklarının ardından aikidoya başladı
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        Rize'de yaşayan iki anne, çocuklarının eğitim aldığı kursa özenerek kendileri de aikidoya başladı.

        Kentte merkezinde 37 yaşındaki 1 çocuk annesi Yasemin Yazıcı ile 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Canan Kansız, çocuklarını gönderdiği aikido kursuna katılmak istedi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce verilen kursta yer alan 2 kadın, beyaz kuşakla başladıkları kursta çocuklarıyla kuşak atlamanın sevincini yaşadı.

        Kansız, AA muhabirine, aikidonun hayali olduğunu belirterek, "İlk önce hayalime çocuklarımla başladım. Onları bir kuşak, iki kuşak atlattıktan sonra kendim başlamaya karar verdim." dedi.

        Aldıkları eğitim neticesinde beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçtiğini dile getiren Kansız, ilk etapta çok zorlandığını ifade etti.

        Kansız, aikidoyu herkese tavsiye ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çocuklarımı bu kapıdan izlerken 'nasıl yapamıyorsunuz?' derdim ama öyle değilmiş. Yeri geldi mi kendimizi yerden yere vuruyoruz. Artık kollarımız nasırlaştı, ağrı duymuyoruz. O aşamaya gelene kadar ilk başta çok zordu ama şu an hangi kadını görsem diyorum ki 'gel ilk önce kendini burada bir keşfet ki otomatik olarak kendine bir güç de geliyor, kendini iyi hissediyorsun, özgüven geliyor.' Yani sokakta kimi görsem tavsiye ediyorum."

        Yasemin Yazıcı da aikido kadın takımındaki sayının giderek artmasını istediklerini vurguladı.

        Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğünde aikido eğitmeni Yusuf Aslan da herkesin bu sporu yapabileceğine inandığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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