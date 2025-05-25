Rize'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçeye bağlı Topluca köyünde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.Ç, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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