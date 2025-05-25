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        Rize'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:34 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:34
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        Rize'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçeye bağlı Topluca köyünde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        F.Ç, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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