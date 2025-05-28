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        Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:35
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        Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, topa sahip olma, pas çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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