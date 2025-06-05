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        Rize'de çukura düşen kurbanlık boğa kepçe yardımıyla kurtarıldı

        Rize'de sahibinin elinden kaçtıktan sonra çukura düşen kurbanlık boğa, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:19
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        Rize'de çukura düşen kurbanlık boğa kepçe yardımıyla kurtarıldı
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        Rize'de sahibinin elinden kaçtıktan sonra çukura düşen kurbanlık boğa, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Merkeze bağlı Erenköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir süre koştuğu çay ekili bahçedeki çukura düştü.

        Hayvan sahipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

        Ekipler, halat yardımıyla kepçeye bağladıkları boğayı bulunduğu yerden kurtardı.

        Boğanın iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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