Rize'de çukura düşen kurbanlık boğa kepçe yardımıyla kurtarıldı
Rize'de sahibinin elinden kaçtıktan sonra çukura düşen kurbanlık boğa, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Rize'de sahibinin elinden kaçtıktan sonra çukura düşen kurbanlık boğa, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkeze bağlı Erenköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir süre koştuğu çay ekili bahçedeki çukura düştü.
Hayvan sahipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, halat yardımıyla kepçeye bağladıkları boğayı bulunduğu yerden kurtardı.
Boğanın iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonuyla kaydedildi.
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