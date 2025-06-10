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        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Rize'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:03
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        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Rize'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden C.G.Y'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki dairenin balkon kapısından içeri giren ekipler, C.G.Y'yi hareketsiz halde buldu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen C.G.Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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