Rize'de kaybolan kadın yaralı bulundu

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından kadın, evden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir göletin içerisinde yaralı bulundu.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Araf Arama Kurtarma ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.

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