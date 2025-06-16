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        Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllığına yeniden anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:16
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        Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllığına yeniden anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'la yeniden anlaşma sağladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştır. İstikrarlı şekilde iki yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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