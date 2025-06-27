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        ÇAYKUR'da birinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü birinci sürgün yaş çay alımlarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:25
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        ÇAYKUR'da birinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı
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        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü birinci sürgün yaş çay alımlarını tamamladı.

        Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı yaş çay kampanyasının 1. sürgün dönemindeki hasat sürecinin yaklaşık bir ayda tamamlandığı belirtildi.

        Söz konusu dönemde üreticilerin 15-20 günde hasadı tamamladığının gözlemlendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu durum, bir sürgün döneminde kişi başına hasat süresinin önceki yıllara göre azaldığını ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, üreticilerin 2. sürgün yaş çay sezonu öncesi bahçe temizliğini yaparak hazırlıkları tamamlamaları gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

        "2. sürgün yaş çay alımları geçmiş yıllardaki deneyimler de göz önüne alındığında genellikle yoğun geçmekte olup, bu süreçte alın teriniz olan ürünlerinizin kıymetini korumak ve sağlıklı bir süreç yaşayabilmek adına, günlük alım limitlerine uyulması, aceleyle hareket edilmemesi ve ÇAYKUR tarafından yapılan bildirimlerin dikkatlice takip edilmesi hususlarını tekraren üreticilerimizin dikkatine sunarız."

        ÇAYKUR'un her durumda üreticinin yanında olduğu belirtilen açıklamada, çay sektörünün tüm paydaşlarının programlı bir şekilde alım gerçekleştirebileceği bir sürgün geçirmek adına üreticilerin belirtilen hususlara riayetinin önemli olduğu aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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