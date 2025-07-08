Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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