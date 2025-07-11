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        Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı

        Rize'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:36 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:43
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        Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı
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        Rize'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

        Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

        Genç, AA muhabirine, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

        Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." dedi.

        Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç, "Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.

        Genç'in mezun olduğu okulun müdür yardımcısı da olan babası Selmani Genç ise "Hem okulumuz hem de ailemiz adına çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

        Okuldaki eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Genç, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz hafızlık eğitimleri esnasında almış oldukları disiplinleri, çalışma ahlaklarını aynı zamanda akademik eğitimlere çok rahatlıkla yansıtabiliyor ve ikisini de aynı anda, aynı disiplinden, aynı süreci yöneterek güzel başarılara imza atabiliyor. Bu anlamda okulumuz Türkiye genelinde de başarılı marka okul olduğunu tekrar bir kere daha tescillemiş oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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