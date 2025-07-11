Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı

Rize'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Genç, AA muhabirine, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." dedi.

Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç, "Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum." şeklinde konuştu.