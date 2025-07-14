Rize'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
Rize'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.
Rize'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında belirlenen kişi ve adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 28 bin 760 doldurulmuş makaron, 685 paket kaçak sigara, 63 kilogram kaçak tütün, 4 şişe kaçak içki ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
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