Rize'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Rize'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında belirlenen kişi ve adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 28 bin 760 doldurulmuş makaron, 685 paket kaçak sigara, 63 kilogram kaçak tütün, 4 şişe kaçak içki ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.