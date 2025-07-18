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        Rizeli grup, 15 Temmuz'a ithafen Ankara'dan Rize'ye pedal çevirdi

        Rizeli 4 kişilik grup, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'dan Rize'ye bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 00:14 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:25
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        Rizeli grup, 15 Temmuz'a ithafen Ankara'dan Rize'ye pedal çevirdi
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        Rizeli 4 kişilik grup, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'dan Rize'ye bisiklet turu düzenledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yılmaz Topcan, şehirleri bisikletle gezme hayalini 15 Temmuz'a ithafen arkadaşlarıyla gerçekleştirdi.

        ​​​​​​​Topcan, AA muhabirine, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'da Gazi Meclis'in önünden 7 Temmuz'da hareket ettiklerini söyledi.

        Toplam 10 günde yaklaşık 90 kilometre günlük pedal çevirdiklerini dile getiren Topcan, 10'uncu günün akşamında Rize'ye ulaştıklarını ifade etti.

        Topcan, günlük 7 saat pedal çevirerek, 10 ili turlayarak geçtiklerini anlattı.

        Muharrem Öksüz de arkadaşıyla bisiklet turu düşüncelerini 15 Temmuz haftasına denk getirmeye çalıştıklarını aktardı.

        Yolculuğuna oğlunu da dahil ettiğine dikkati çeken Öksüz, "Bisiklet turunda birçok anılarımız var ama en güzel anılarımız ise bu yolculuğun 15 Temmuz haftasına denk gelmesi oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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