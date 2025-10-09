ÇAYKUR bu yıl 800 bin ton yaş çay almayı hedefliyor

FİKRET DELAL - Bu sezon şimdiye kadar 786 bin 410 ton yaş çay alımı yapan Çay İşletmeleri (ÇAYKUR), bu yıl 800 bin ton alım yapmayı hedefliyor.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon üçüncü sürgün yaş çay alımlarının devam ettiğini söyledi.

Üçüncü sürgün yaş çay alım kampanyasının ekim sonuna doğru tamamlanacağını dile getiren Alim, alımlarda herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Alim, "Üçüncü sürgün alımlarında şu an itibarıyla 240 bin ton civarındayız, ay sonuna kadar 260-270 bin tona çıkmış olacağız. Şu ana kadar toplam 786 bin 410 ton yaş çay alımı yaptık. Yıl sonu itibarıyla da 800 bin ton civarında yaş çay alımı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Geçen yıl yaş çay alım miktarının 783 bin 484 ton olduğunu anımsatan Alim, 2023'te ise 591 bin 531 ton alım yapıldığını kaydetti.

Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'un mali yapısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Son üç yılı karla kapattık. Bu yılı da aynı şekilde karla kapatmayı planlıyoruz. 3-4 yıldır her kuruşun hesabını yapıyoruz. Gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruflu bir şekilde ilerliyoruz. Bu yapı oturduğunda sağlıklı bir şekilde gidecektir. Üretim olan yerde zarar olmamalı. Biz son üç yıldır tasarruf sonucuna dayanan karlılığımızı görmüş olduk." Kuru çay satışının 90 bin tona yaklaştığını belirten Alim, "Yıl sonu hedefimiz 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirmek. İnşallah hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - Avrupa pazarında Türk çayına ilgi artıyor Alim, 100'e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını, özellikle de Avrupa pazarında Türk çayına yönelik ilginin arttığını belirtti. Avrupa'da çay tüketiminde artış yaşandığına ilişkin bilgiler bulunduğunu anlatan Alim, şunları kaydetti: "Biz de bunu değerlendirerek, Avrupa ülkelerine olan satışımızın daha da farklılaştırılması amacıyla detaylı çalışmalar için gereken her adımı atıyoruz. Amacımız sağlıklı, doğal, hiçbir kimyasal barındırmayan çayımızı herkesin tatması, içmesidir."