Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip 9 puan toplarken, ligdeki son maçında Kayserispor'u 3-1 yenen Samsunspor ise 16 puan elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Çaykur Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da başkan vekili Adnan Er, görevinden ayrıldı
        Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu
        Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı
        Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı
        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı