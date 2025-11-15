Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi

        Giriş: 15.11.2025 - 15:41 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:41
        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi
        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım İstanbul Gençlik, 21-12 önde tamamladı.

        Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, maçtan 40-28 galip ayrıldı.

