Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yendi.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım İstanbul Gençlik, 21-12 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, maçtan 40-28 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.