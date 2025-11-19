Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:06
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." dedi.

        Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına, sezona iyi başlamalarına rağmen kötü performans sergiledikleri dönemler yaşadıklarını söyledi.

        Süper Lig'e halen alışmaya çalıştığını dile getiren Jurecka, "Geldiğim ülkede futbol şartları daha farklı şekildeydi. Tabii ki ilk senemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin de bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. Bundan dolayı yüzde 100'ümü tam olarak sahaya yansıtamadım." ifadelerini kullandı.

        Jurecka, bu sezonun kendisi için daha farklı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü saha içerisinde, oyun alanlarında daha fazla boşluk bulabiliyorum. Artık iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla gol atabilirim, buna inanıyorum. Bu sezon daha iyiye giderek, takımıma hem asist hem de gollerle birlikte yardımcı olup başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

        Milli maçların ardından ilk maçı Fenerbahçe ile yapacaklarını hatırlatan Jurecka, şöyle devam etti:

        "Bizim de milli aradan dönüşteki ilk maçımız evimizde Fenerbahçe'ye karşı olacak. Trabzonspor'a karşı burada gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Performans anlamında onlara kesinlikle üstünlük kurduğumuzu söylemek istiyorum. Fakat skor olarak neredeyse maçı kazanabilirdik ama bu gerçekleşmedi. Bu hafta sonu aynı performansı sergilersek ve yüzde 100 odaklanırsak bu maçtan puanlar alacağımıza inanıyorum."

        Jurecka, maçlarda kimin gol attığının bir önemi olmadığına işaret ederek, "Önemli olan takım olarak kazanmamız. Aynısı Ali Sowe için de geçerli. Gol atabileceğimiz birçok fırsat elimize geçti. Fakat bunu başaramadık. Çalışmaya devam edip bunları kendi lehimize çevirmek isteyeceğiz." dedi.

        Taraftarın desteğini her maçta sahada hissetmek istediklerini ifade eden Vaclav Jurecka, "Bizler elimizden gelen her şeyi onların mutluluğu için yapıyoruz. Başarı sağlayıp, başarıyı elde edip, onları mutlu etmek istiyoruz. Buradan benim mesajım, bu maç için kalabalık bir ortam oluşturalım, güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

