Rize'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Rize'de, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü. (25), yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
