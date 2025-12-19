Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, yarınki maçta görev yapamayacak.

