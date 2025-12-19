Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, yarınki maçta görev yapamayacak.

        Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

        Yeşil-mavili ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor.

        Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!

        Benzer Haberler

        Rize havası Türkiye'de ve dünyada kuraklığa çare olacak Kuraklığa yeni umut...
        Rize havası Türkiye'de ve dünyada kuraklığa çare olacak Kuraklığa yeni umut...
        Giannis Papanikolaou: "Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor"
        Giannis Papanikolaou: "Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor"
        Recep Uçar: "Momentum yakaladık"
        Recep Uçar: "Momentum yakaladık"
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede...
        Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı
        Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı
        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 5-2
        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 5-2