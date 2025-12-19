Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Janne-Pekka Laine ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Laine'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
