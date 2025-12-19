Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de yerli mobil dijital röntgen cihazı hizmete sunuldu

        Yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de yerli mobil dijital röntgen cihazı hizmete sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

        Rize Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Gürkan Altuntaş, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlıkta yerli ve milli üretimin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Cihazın bugün itibarıyla hizmete girdiğini belirten Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üretilen cihazlardan bir tanesi de bugün itibarıyla ilimizde hizmete sunulmuş bulunmaktadır. Biz de yeni teknoloji ile daha hızlı çekim sürelerine sahip olduk. Hastalarımızı yattığı servislerde yataklarından taşımadan, oda konforunda çekimlerini artık cihazımızla çok güvenli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Cihazımızın ilimize kazandırılmasında ve bu teknolojilerin ülkemizin sağlık hizmetine sunulmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve değerli tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunarız."

        Enfeksiyon servisinde tedavi gören Şahin Karakaya ise cihazın hastalar için kolaylık sağladığını dile getirerek, "Daha önce röntgen servisine gitmemiz gerekiyordu. Şu anda röntgen cihazı ayağımıza kadar gelmekte. Bu konuda bizim için çok kolaylık oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
        Rize havası Türkiye'de ve dünyada kuraklığa çare olacak Kuraklığa yeni umut...
        Rize havası Türkiye'de ve dünyada kuraklığa çare olacak Kuraklığa yeni umut...
        Giannis Papanikolaou: "Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor"
        Giannis Papanikolaou: "Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor"
        Recep Uçar: "Momentum yakaladık"
        Recep Uçar: "Momentum yakaladık"
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmede...
        Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı
        Rize-Artvin Havalimanı'nı kasımda 99 bin 528 yolcu kullandı