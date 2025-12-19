Rize'de yerli mobil dijital röntgen cihazı hizmete sunuldu

Yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

Rize Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Gürkan Altuntaş, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlıkta yerli ve milli üretimin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Cihazın bugün itibarıyla hizmete girdiğini belirten Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretilen cihazlardan bir tanesi de bugün itibarıyla ilimizde hizmete sunulmuş bulunmaktadır. Biz de yeni teknoloji ile daha hızlı çekim sürelerine sahip olduk. Hastalarımızı yattığı servislerde yataklarından taşımadan, oda konforunda çekimlerini artık cihazımızla çok güvenli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Cihazımızın ilimize kazandırılmasında ve bu teknolojilerin ülkemizin sağlık hizmetine sunulmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve değerli tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunarız."