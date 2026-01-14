Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'nin Güneysu ilçesinde eğitime yarın ara verildi

        Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin Güneysu ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol sondajı yapılacak
        Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol sondajı yapılacak
        KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti
        KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti
        Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı
        Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı
        Beyaza bürünen turizm cenneti Ayder havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen turizm cenneti Ayder havadan görüntülendi
        Rize'de 59 köy yoluna kar engeli
        Rize'de 59 köy yoluna kar engeli
        Karadeniz'de 4 ilde 359 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Karadeniz'de 4 ilde 359 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor