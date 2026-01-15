Habertürk
Habertürk
        Rize'nin Çayeli ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 00:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:03
        Rize'nin Çayeli ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Rize'nin Çayeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

        İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının olmadığı ancak köylerde yağışın devam ettiği belirtildi.

        İlerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Buzlanma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçe merkezimizde ise eğitim ve öğretimin devam edilmesine karar verilmiştir."

