Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ana yurdu, baba ocağı Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında son 23 yılda Rize'ye 32 yeni sağlık tesisi kazandırdıklarını belirten Memişoğlu, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hemşehrilerimize modern sağlık tesislerinde, güçlü sağlık teknolojileri altyapısıyla gelişmiş ve özellikli sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Memişoğlu, bugün devam eden büyük projelerle Rize'yi sağlıkta çok daha güçlü bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği ve büyük emeklerle memleketimiz Rize'ye de kazandırdığı, 1053 yatak kapasiteli, dünya çapında eşsiz bir proje olan mimari ve mühendislik harikası Rize Şehir Hastanemizin inşaat çalışmalarını bu yıl tamamlayarak Allah'ın izniyle 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - "​​​​​​​Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte Rize, bölgenin şifa üssü haline gelecek"

        Şehir Hastanesi kampüsünde inşa edilecek tıp fakültesinin, Rize'de tıp eğitimi ve bilimsel araştırma imkanlarını daha da güçlendireceğinin altını çizen Memişoğlu, yatırımların tamamlanmasıyla Rize'nin bölgenin şifa üssü haline geleceğini ifade etti.

        Memişoğlu, Rize'nin çevre illere, hatta komşu ülkelere dahi sağlık hizmeti sunabilecek bir kapasiteye kavuşacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bugün, Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanemizin açılışını gerçekleştirerek bayram sevincimizi, Rize'mize kazandırdığımız bu kıymetli eserle taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem valideleri merhume Tenzile Erdoğan Hanımefendi'nin kıymetli hatırasını yaşatacak olan bu güzel sağlık tesisinin nice insanımıza şifa kapısı olmasını temenni ediyorum. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

        Bakan Memişoğlu, hastanenin Rize'ye hayırlı olmasını dileyerek görev yapacak sağlık çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeyi sürdür...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeyi sürdür...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı kat...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı kat...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu kaynıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu kaynıyor
        RTEÜ'de öğrenciler iftarda buluştu
        RTEÜ'de öğrenciler iftarda buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de