Ardeşen'de silah kaçakçısının evine baskın

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.

Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.A. (29) isimli kişinin evine bomba arama köpekleriyle yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet 9 mm fişek, 17 adet 20 kalibre av tüfeği fişeği, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 4 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken M.A. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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