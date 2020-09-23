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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

İHA

Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erdoğan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşilmavlili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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