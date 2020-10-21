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2020 yılı yaş çay alım sezonu sona erdi ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: "Pandemiye rağmen çay bahçede kalmadı; Eski yıllara rağmen çok daha kaliteli çay üretimi oldu" "3 sürgünde toplamda 752 bin ton yaş çay alındı; Bunun karşılığında üreticiye 2 milyar 430 milyon ödeme yapıldı"

İHA

2020 yılı yaş çay alım sezonu sona erdi ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: "Pandemiye rağmen çay bahçede kalmadı; Eski yıllara rağmen çok daha kaliteli çay üretimi oldu" "3 sürgünde toplamda 752 bin ton yaş çay alındı; Bunun karşılığında üreticiye 2 milyar 430 milyon ödeme yapıldı"

19 Mayıs tarihinde başlayan yaş çay alım sezonu 21 Ekim 2020 tarihi itibariyle bugün sona erdi. Sezonda toplamda 752 bin ton yaş çay alan ÇAYKUR, bunun karşılığında üreticiye 2 milyar 430 milyon ödeme yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle sancılı başlayan 2020 yaş çay sezonunda beklendiği gibi bir zorluk olmadığını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Alim “Kampanya Mart, Nisan aylarında ‘Çay toplanabilecek mi? Hasadı yapıla bilecek mi? Yapılamazsa ne olacak, dalında kalır mı?’ gibi çok değişik şeyler ortaya atıldı. Hatta yapılan toplantılarda 40 bin işçi lazım olacağı, bunları organize edebilecek birinin de lazım olduğu şeklinde söylemler ortaya çıkmıştı. Biz o zaman da aynı şeyi söylemiştik; ‘Çay hiçbir şekilde dalında kalmaz’ demiştik. Allah’a şükür gerçekten de çay bahçede kalmadı. Zamanında süreç içerisinde önceki zamanlar gibi hatta önceki yıllardan daha da sağlıklı bir şekilde 3 sürgünü topladık. Çayı aldık, işlemesi yapıldı. Bazı aksaklıklar olduysa da genelde eski yıllara rağmen çok daha kaliteli çay üretimi oldu” ifadelerini kullandı.

"Herkes kendi çayını kendisi topladı"
Yabancı uyruklu tarım işçilerinin Korona virüs salgını nedeniyle Rize'ye gelememesi üzerine üreticilerin kendi çayını toplamak zorunda kalmasının çayda kaliteyi arttırdığını ifade eden Alim, “ 'Çay tarımı aile çiftçiliğinden çıktı' diye bir konu konuşuyorduk. Yurt dışından gelen işçilere toplatılıyordu. Bu yıl yurt dışından da işçi gelmediği için herkes kendi çayını kendisi topladı. Herkes bizzat kendi bahçesinde çay ile haşır neşir oldu. Kurum ve bölge açısından çay bitkisinin iyileşmesi ve kalitesinin artması, ayrıca veriminin artması anlamına geldi” diye konuştu.
ÇAYKUR’un toplamda 11 bin 422 çalışanı ile sezonu bitirdiğini, sezon boyunca ise 752 ton çay alındığını ve buna karşılık olarak üreticiye 2 milyar 430 milyon TL para ödendiğini dile getiren Alim, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Birinci sürgünde 247 bin ton, ikinci sürgünde 272 bin ton, üçüncü sürgünde de 233 bin ton olmak üzere 3 sürgünde toplamda 752 bin ton yaş çay alındı. Tüm bu işlemleri de 1250 memur 1100 kadrolu, 9050 geçici işçi olmak üzere toplamda 11 bin 422 çalışanla sonuçlandırmış olduk. 2020 yılında 140 bin ton kuru çay üretimi yapıldı. Yıl içerisindeki satış hedefimiz 120 bin ton civarındaydı. Bugün itibariyle 111 bin ton satışımız var. Yıl sonunda muhtemelen 120 bin ton ile 130 bin ton arasında bir satış gerçekleşecek. 2020 yılında organik çay olarak 35 bin ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında 110 milyonluk bir destekleme ödendi. Önümüzdeki haftada 205 bin ton çay karşılığı üreticimize 695 milyon para ödenecek. 2020 çay sezonu boyunca 2 milyar 430 milyon toplamda yaş çay ödemesi yapıldı.”

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