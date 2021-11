Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) -Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor´u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz "Rizespor´u tebrik ediyorum. Hakettiği bir galibiyeti aldı. Biz iyi oynayamadık. İyi oynayamadığımız içinde mağlup olduk. Özellikle deplasmanda iyi oynamazsanız kazanma şansınız olmaz. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Eksik olan oyuncular mazeret olmamalı. Ben takım geneline bakıyorum. Takım olarak iyi oynayamadık" dedi.

HAMZAOĞLU: BUNDAN SONRAKİ HER MAÇIMIZ FİNAL HAVASINDA OLACAK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kendi sahamızda oynadığımız maçları kazanmak zorundayız. Deplasmandan da alacağımız iyi sonuçlar bizi daha iyi yerlere getirecek. Haftalardır kaybetmemize rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. Antrenmanlarımız iyi tempoda geçiyor, takım bireysel olarak da üstüne koydu. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık, bizim için önemliydi. Milli maç arasında bazı eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Bundan sonraki her maçımız final havasında olacak. Final derken son maçımız olmayacak, her finalden sonra yeni finallerimiz olacak. Kaybetsek de kazansak da işin sonu değil. O yüzden bugün bir final maçımızı kazandık. Şimdi de milli maç arasından sonra Konya´da oynayacağımız başka bir final maçına hazırlanacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Karşı takımında oyuncularını ve Bülent hocayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-11-05 23:07:31



