Rize'de asırlık mahallenin sakinleri evlerine yol bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de asırlık mahallenin sakinleri evlerine yol bekliyor

İHA

Rize'de asırlık mahallenin sakinleri evlerine yol bekliyor

Rize’nin engebeli arazi şartlarından ötürü sürekli karşılaşılan yol problemlerine bir yenisi daha eklendi. Köylerinde yol olmadığı için ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, tüm komşularının da rızası olduğu yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.
Rize’nin Derepazarı ilçesine bağlı Esentepe köyü Yılmazlar ve Büyükoğlu mevkiinde yaşayan vatandaşlar hemen hemen bir asırlık yerleşim yerleri olan köy evlerine ulaşmakta zorluk yaşıyor. Tüm köy sakinlerinin ortak kararı olan yo için gerekli müracaatlarda bulunduklarını dile getiren köy sakinleri yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını, köylerinin ise bir önce yola kavuşmasını istedi.
Toplamda 12 bağımsız haneden oluşan alanda yol yapılması için gerekli olan tüm işlemleri başlattıklarını ve yol olmadığı için köy evlerinde yaşamakta zorluk çektiklerini dile getiren Ahmet Yılmaz isimli köy sakini “Burası 80 yılı aşkındır bir yerleşim yeri. Bizim burada yol sorunumuz var. Yolumuz olmadığı için buraya da gelip gidemiyoruz. Evimizde, bahçemizde bir şeyler yapmak istiyoruz fakat onu da yapamıyoruz. Ayriyeten burada bir yerimiz sel felaketinde göçtü. Birçok yere dilekçe verdik yıllar önce. Burasıyla da pek ilgilenen olmadı açıkçası. Yolumuz olmadığı için köy evimizde hiçbir şey yapamıyoruz. Evimizi yenileyelim diyoruz eşyayı taşıyamıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz” dedi.

Yol olmadığından dolayı yaşlılar evlerine gelemiyor
Yol olmadığı için acil bir durumda müdahale edilemeyeceğini bildiklerinden köyün yaşlılarını köye getiremediklerini belirten Yasin Yılmaz ise “Burada 12 hane var. Bu hanelerde yaşayan insanları saydığımız zaman yaz aylarında 100 kişiye kadar ulaşıyor. Bizim normalde burada yaşayan dedelerimiz, ninelerimiz yol olmadığından dolayı evlerine gelemiyorlar. Şehir merkezinde kirada vesaire oturmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bir hastalık olsa sırtımıza alıp üstteki yola taşıyoruz. Kışın soba yakılacağı zaman odun taşımakta zorluk çekiyoruz. Çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evine gitmekte zorlanınca karşı evden kendi evine köprü yaptı
Evine gitmekte zorluk çeken amcasının karşıdaki binadan kendi evine köprü yaptığını dile getiren Yasin Yılmaz da “Amcam burada ulaşımda zorluk çektiği için kendince bir yöntem düşündü. Evinin en üst katından karşıdaki binaya bir köprü yaptı. Bir şey taşıyacağı zaman, hastalık vesaire bir durum olduğu zaman ve hatta artık normal hayatında bile o köprüyü kullanıyor. Fakat bu sefer evinin içinde sıkıntı yaşıyor. Hastası olduğu zaman en üst kattan en alt kata taşımak zorunda kalıyor. Yani bu amcamız sırf bu yolu kullanamadığı için evden eve köprü yapmış onu kullanıyor. Sürekli bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz aylarında özellikle çok kalabalık buralar. Şu an kullandığımız patika yol da gece karanlık olduğundan görülmüyor. Kış aylarında buz tutuyor. Evimize gitmekte zorluk çekiyoruz” şeklinde konuştu.

"Gücümüz olsa yolumuzu kendimiz yaparız"
Birçok kuruma başvurdukları halde halen beklediklerini ve olumlu geri dönüş alamadıklarının altını çizen Yasin Yılmaz “Zaten buradaki arazilerde burada yaşayan insanların kendilerine ait. Gerekli muvafakat nameler alınmış, İl Özel İdare’ye resmi başvuru yapılmış, CİMER’e yazılmış, Ulaştırma Bakanlığı’na yazılmış, valiliğe de dosyalar verilmiştir. İl Özel İdaresi bize kendilerinin yol yapamayacağını sadece izin verebileceklerini ve masrafların yapan kişi tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Bizim zaten böyle bir imkânımız, gücümüz olsa kendimiz yaparız. Bizim devletimiz bu kadar yollar, tüneller yapabilirken şu kadarcık yere yol yapamaz diye bir durum olamaz. Devletimize bu konuda güveniyorum. 86 yaşındaki dedemi sırtımıza alıp götürüyoruz. Torununu görmeye bu şekilde geliyor. Bazen öyle oluyor ki evimize inemiyoruz, komşularda kalıp geri dönüyoruz. Bu soruna çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hasta olunca sedyelerle patikadan taşıyoruz"
Hastalık olunca işlerinin daha da zor olduğuna değinen Necati Yılmaz “Bu yaz oğlum yanıma geldi. Bu patika yolda çocuğum düştü kolunu kırdı. 15 gün hastanede kaldık. Patika yol da genci yaşlısı sıkıntılar yaşıyor. Bir hasta olduğu zaman buralardan sedyeyle veya tekerlekli sandalyelerle taşımaya çalışıyoruz. Burada ufak bir yolumuz olsa hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Devletimizden bunu istiyoruz” dedi.

"Sorunumuz çözülürse köyümüzü terk etmek zorunda kalmayız"
Yol ve duvar sorunlarının çözülmesiyle birlikte köy evlerinde rahatça yaşayabileceklerini anlatan Necati Yılmaz “Annemiz, babamız buraya gelemiyor. Bizim buradaki yol ve duvar sorunumuz çözülürse rahata kavuşuruz ve köyümüzde yaşamayı tercih ederiz. Rize’de kira vermek zorunda kalıyoruz. Çay sezonunda topladığımız çayları buralardan yukarıya sırtlarda taşınıyor. Yeri geliyor parayla işçi tutuyoruz onlar da taşımakta zorlanıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmece usulü sokağı yenilediler
YEREL HABERLER İmece usulü sokağı yenilediler
İmece usulü sokağı yenilediler
YEREL HABERLER İmece usulü sokağı yenilediler
Kızı Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anne: Ben atmadım, babası olan komşum attı
YEREL HABERLER Kızı Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anne: Ben ...
4 yaşındaki kızını camdan atarak öldürmekle suçlanan anne: “Çocuğu A.Y. camdan aşağıya attı. Fatmanur’un babası A.Y.’dir”
YEREL HABERLER 4 yaşındaki kızını camdan atarak öldürmekle suçlanan ...
Karadeniz´de yılbaşı tatili için doğa otellerine ilgi
YEREL HABERLER Karadeniz´de yılbaşı tatili için doğa otellerine ilgi
Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da futbolculara 5 gün izin
Rize'de esnafın tilkilerle sohbeti herkesi güldürdü
YEREL HABERLER Rize'de esnafın tilkilerle sohbeti herkesi güldürdü
"Sınıf başkanlığını kazanırsam valiyi sınıfa getireceğim" dedi, kazanınca Vali Çeber sınıfı ziyarete geldi
YEREL HABERLER "Sınıf başkanlığını kazanırsam valiyi sınıfa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.