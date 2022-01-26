Bakan Kurum, İller Bankası Genel Müdürü'nün annesinin cenazesine katıldı

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük´ün annesi Şadiye Büyük´ün (85) cenaze törenine katıldı.
İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük´ün annesi, Rize Belediyesi Özel Kalem Müdürü Enes Büyük´ün babaannesi Şadiye Büyük, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Büyük için Derepazarı ilçesi Kirazdağı Köyü Merkez Camii´nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Belediyesi Rahmi Metin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Şadiye Büyük, kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Derepazarı Arzu ERBAŞ
2022-01-26 17:17:03
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