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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA | Rize'de korkutan görüntüler! Ağaran Şelalesi taştı - Haberler
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

Türkiye'yi sarsan sel felaketinden sonra bu kez Rize'de korkutan görüntüler kaydedildi. Kentte sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı

SON DAKİKA | Rize'de korkutan görüntüler! Ağaran Şelalesi taştı - Haberler
Rize'yi de şiddetli sağanak vurdu!
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AA

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

AA'nın haberine göre, ilçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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