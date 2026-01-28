Habertürk
        Rize'de heyelan! İstinat duvarı çöktü | Son dakika haberleri

        Rize’de heyelan; istinat duvarı çöktü

        Rize'nin Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde yamaçta yapımı süren istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Yamaçtan akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:50
        Rize'de heyelan! İstinat duvarı çöktü
        İlçeye bağlı Bayırcık köyünde akşam saatlerinde yapımı süren istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Yamaçtan akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası ihbar üzerine bölgeye iş makineleri sevk edilirken, ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı.

        Meydana gelen heyelan can ve mal kaybı yaşanmazken, o anlar çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; yamaçtan akan toprak ve iri ufaklı kaya parçalarının altında bulunan yola akıp, yolu ulaşıma kapattığı anlar yer aldı.

