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Haberler > Futbol Rizespor ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

DHA