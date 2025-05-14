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        Haberler Magazin Robert De Niro'dan Cannes'da Trump'a sert eleştiriler - Magazin haberleri

        Robert De Niro'dan Cannes'da Trump'a sert eleştiriler

        Leonardo DiCaprio'nun elinden onursal Altın Palmiye ödülünü alan Robert De Niro, Cannes Film Festivali'nin açılış gecesinde Trump'ı hedef aldı, sanata ve özgürlüğe sahip çıktı. Depardieu'nün mahkumiyeti ve sinema emekçilerinin sessiz protestosu festivalin ilk gününe damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 08:22 Güncelleme: 14.05.2025 - 08:46
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        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
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        Oscar ödüllü usta oyuncu Robert De Niro, bir süredir süren sessizliğini Cannes Film Festivali'nde bozdu. 78. Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde Leonardo DiCaprio'nun elinden onursal Altın Palmiye ödülünü alırken yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'a yine yönelik sert ifadeler kullandı. De Niro; konuşmasında, Trump'ın yeniden seçilmesinin küresel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

        Fransa’nın Cannes kentindeki Grand Lumière salonunda büyük alkış alan konuşmasında Robert De Niro; "Ülkemde, bir zamanlar doğal kabul ettiğimiz demokrasi için artık canla başla mücadele ediyoruz. Bu yalnızca ABD'yi değil, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü sanat; insanları bir araya getiren, gerçeği arayan, çeşitliliği kucaklayan bir potadır. Bu yüzden sanat, baskıcı rejimler için bir tehdittir" dedi.

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        "ABD’NİN KÜLTÜRSÜZ BAŞKANI"

        Sanata ve özgürlüklere yapılan müdahalelere karşı sesini yükselten usta oyuncu, Donald Trump’ın kültür, sanat ve eğitim alanındaki destekleri kesmesini ve Kennedy Merkezi’ne atamalarını da sert şekilde eleştirdi. De Niro; "ABD’nin kültürsüz başkanı, kendisini kültür kurumlarının başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime yapılan fonları kesti. Çünkü otokratlar ve faşistler, sanattan korkar" ifadelerini kullandı.

        "YARATICILIĞA GÜMRÜK VERGİSİ KOYAMAZSINIZ"

        Konuşmasında Donald Trump’ın, 10 gün önce yurt dışında üretilen filmlere % 100 gümrük vergisi getirme planına da değinen Robert De Niro, bu kararı şu sözlerle eleştirdi; "Yaratıcılığa bir fiyat biçemezsiniz ama anlaşılan o ki üzerine gümrük vergisi koyabilirsiniz. Bu kabul edilemez. Bu saldırılar sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın sorunu. Bir film gibi kenara çekilip izleyemeyiz. Harekete geçmeliyiz hem de şimdi."

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        Konuşmasının sonunda tüm dünyaya çağrıda bulunan Robert De Niro, şiddet içermeyen ama kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi; "Özgürlüğe değer veren herkes için artık örgütlenme, protesto etme ve seçimlerde oy verme zamanı geldi. Oy verin! Bu gece ve önümüzdeki 11 gün boyunca, bu görkemli festivalde sanatı kutlayarak gücümüzü ve inancımızı gösteriyoruz. Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik."

        81 yaşındaki usta oyuncuya ödülünü, açılış filmi olan Fransız yapımı 'Partir Un Jour' öncesinde, yakın arkadaşı Leonardo DiCaprio takdim etti. De Niro, daha önce 2011'de Cannes jürisinin başkanlığını yapmış, festivalin köklü isimlerinden biri olmuştu. Usta oyuncunun, Martin Scorsese imzalı 'Mean Streets' (1973) ve Sergio Leone’nin 'Once Upon a Time in America' (1984) gibi birçok başyapıtı da ilk kez Cannes’da gösterilmişti.

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        FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE GERARD DEPARDIEU KRİZİ

        Bu yılki festival, sanattan siyasete birçok gerçek dünya meselesine sahne oluyor. Fransa'nın ünlü aktörlerinden Gérard Depardieu’nün cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle mahkûm edilmesi, festivalin ilk gününe damga vurdu. Jüri başkanı Juliette Binoche, oyuncu hakkında yaptığı açıklamada; "O artık kutsal değil. Şimdi güç, başka bir yerde yatıyor" diye konuştu.

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        SİNEMA EMEKÇİLERİNDEN SESSİZ PROTESTO

        Festivalde ayrıca serbest çalışan sinema emekçileri, üst üste ikinci kez açılış gecesinde sessiz bir protesto düzenledi. Sürücüler ve projeksiyoncuların da yer aldığı 'Sous les écrans la dèche' sendika kolektifi, işsizlik sigortası düzenlemelerinin iyileştirilmesi için hükümetle müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep etti.

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        #Leonardo DiCaprio
        #Robert De Niro
        #Cannes Film Festivali
        #Donald Trump
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