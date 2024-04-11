Robert De Niro, sevgilisiyle el ele Beyaz Saray'a gitti
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 7'nci kez baba olan Robert De Niro, kızı Gia'nın annesi Tiffany Chen ile Beyaz Saray'daki özel bir davete katıldı
Oscar ödüllü 80 yaşındaki usta oyuncu Robert De Niro, 45 yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen ile birlikte Beyaz Saray'daki özel bir davette boy gösterdi.
Çift, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden tarafından Japonya Başbakanı Fumio Kishida onuruna düzenlenen yemeğe el ele katıldı.
Beyaz Saray'daki davette; Robert De Niro siyah bir smokin giyerken, Tiffany Chen ise beyaz bir elbise tercih etti. Davete Apple CEO'su Tim Cook, NASA yöneticisi Bill Nelson ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi dünyanın önde gelen politikacıları ve iş insanları da katıldı.
Robert De Niro ile Tiffany Chen ile 2014'te, başrolünü oynadığı 'The Intern' filminin setinde tanışmıştı. Çiftin, 9 yıl sonra da kızları Gia Virginia Chen De Niro dünyaya geldi. Robert De Niro böylelikle 79 yaşında 7'nci kez baba oldu.
Robert De Niro, 1976'da Diahnne Abbott ile evlenmişti. De Niro, Abbot ile kariyerindeki önemli filmlerden biri olan 'Taksi Şoförü' setinde tanışmıştı. Robert De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek, soyadını vermişti. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro, dünyaya gelmişti.
Diahnne Abbott ve Robert De Niro’nun evliliği, ünlü oyuncunun 1988’de model Toukie Smith ile birliktelik yaşamaya başlamasıyla sona ermişti. Çift, 1995'te taşıyıcı anne aracılığıyla ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry’ye kavuşmuştu. İkili, ikizlerinin doğumundan bir yıl sonra da ayrılmıştı.