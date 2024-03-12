Robert Downey Jr., "Severek hayata döndürdü"
'Oppenheimer'daki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanan Robert Downey Jr., eşi Susan Downey'e olan minnetini ödül konuşmasında dile getirdi
Daha önce 'Chaplin' ve 'Tropik Fırtına'daki rolleriyle Oscar’a aday olan Robert Downey Jr., 7 dalda ödül kazanan 'Oppenheimer'daki performansıyla Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ilk Oscar ödülünü kazandı.
"SEVEREK HAYATA DÖNDÜRDÜ"
58 yaşındaki ABD'li oyuncu kariyerinde zirveye çıkan Robert Downey Jr., ödül konuşmasında eşine minnetini şu sözlerle dile getirdi; "Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür etmek istiyorum. veteriner hekimime, yani eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni hırlayan, kurtarılacak bir hayvan olarak buldu ve severek hayata döndürdü." şeklindeki ifadeleri kullandı.
'Sherlock', 'Avengers', 'Zodiac' ve 'Iron Man' gibi filmleriyle tanınan Robert Downey Jr., Kariyerinin başlarında uyuşturucu bağımlısıydı ve bu yüzünden hapse bile düşmüştü. Robert Downey Jr.'ı, bu kötü gidişattan kurtaran eşi Susan Downey olmuştu.
Fotoğraflar: Mega, Backgrid UK,