Robert Kennedy, 2024 seçimlerine bağımsız katılacağını duyurdu

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den aday adayı olan Robert F. Kennedy Jr., Demokratların ön seçiminden vazgeçeceğini açıklayarak, başkanlık yarışına bağımsız aday olarak devam edeceğini duyurdu.

Kennedy Jr., Philadelphia'da düzenlediği etkinlikte, başkan adaylığı konusunda yeni yol haritasını açıkladı.

Ülkede "hoşnutsuzluğun arttığını" savunan Kennedy Jr., şirketlerden, medyadan ve iki büyük siyasi partiden ayrı olarak "yeni bir Bağımsızlık Bildirgesi" yapmak istediğini söyledi.

Kennedy Jr., "Bugün buraya, bizi bütçeye uygun hayatlardan, geleceğe olan inancımızdan ve birbirimize olan saygımızdan mahrum bırakan yolsuzluk tiranlığından bağımsızlığımızı ilan etmek için geldim." dedi.

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Bunun için Demokrat Parti'den ve diğer tüm siyasi partilerden bağımsızlığını ilan ettiğini açıklayan Kennedy Jr., 2024 başkanlık yarışına bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.

Kennedy Jr.'a destek için toplanan yüzlerce kişinin, ellerinde "Bağımsızlığını ilan et", "RFK, sonuna kadar" şeklinde yazılı dövizler taşıması dikkati çekti.

KENNEDY JR.'IN 4 KARDEŞİ, "BAĞIMSIZ ADAYLIK" KARARINI KINADI

Öte yandan, Kennedy Jr.'ın 10 kardeşinden 4'ü, onun "bağımsız adaylığını" kınayan ve duyurusundan üzüntü duyduklarını belirten ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Kardeşimiz Robert'in, Joe Biden'a karşı üçüncü partiden aday olma kararı, ülkemiz için tehlikelidir. Robert, babamızla aynı ismi paylaşıyor olabilir ama aynı değerleri, vizyonu veya yargıyı paylaşmıyor." ifadelerine yer verildi.

Kennedy Jr., uzun zamandır kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve kampanya sürecinde hayatta olmayan babası Senatör Robert F. Kennedy ve amcası eski Başkan John F. Kennedy'den sık sık bahsediyor olsa da son yıllarda Kovid-19 aşısına karşı olmak gibi aşırı sağcı düşünceleri ve o alandaki isimlere yakınlığı nedeniyle eleştiriliyordu.

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ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin ilgili alt komitesi tarafından 21 Temmuz'da düzenlenen "federal devlet kurumlarının silah olarak kullanılması" ve "çevrim içi sansür uygulamaları" konulu oturumda da Kennedy Jr., kendisinin Demokratlar tarafından sansüre maruz bırakıldığını savunmuştu.

Kennedy Jr., geçen ay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Parti içinde adayların belirlenmesinde etkili üst yapı Demokratik Ulusal Komite'nin, ön seçimlere hile karıştırdığını iddia etmişti.

ABD'de, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti dışında üçüncü partiden veya bağımsız olarak adaylığını koyan kişilerin seçimlerde her eyalette "delege" kazanabilmesi için farklı oranlarda belirlenen asgari oy sayısına ulaşması gerekiyor.

Bu nedenle üçüncü partiden veya bağımsız adayların başkan olma ihtimaline neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor. Ancak seçmenlerden az bir oranda da olsa oy almaları nedeniyle, bu durum özellikle oyların başa baş gittiği eyalet ve bölgelerde, iki ana parti adayını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Son anketlere göre, Kennedy Jr.'ın, ülke genelinde yüzde 14 civarında oy oranı bulunuyor ve Kovid-19 aşısı karşıtı yaklaşımlarından dolayı Cumhuriyetçi tabandan oy alıp eski Başkan Donald Trump'a zarar verebileceği değerlendiriliyor.