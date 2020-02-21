İHA

Önce İstanbul’da, ardından Kocaeli ile Trabzon’da ortaya çıkan ve ‘Robin Hood’ olarak bilinen gizemli yardımsever bu kez de Aksaray’da ortaya çıktı.

Aksaray’da özellikle yardıma muhtaç insanların bulunduğu farklı mahalleleri gezen ve mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini inceleyen iki kadın, veresiye defterlerindeki tüm vatandaşların borçlarını ödeyerek mahallelerden ayrıldı.

VERESİYE DEFTERİNİ 20 BİNE KAPATTI

İHA'da yer alan habere göre özellikle Hacılar Harmanı Mahallesi'nde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iki kadın mahalle bakkalına vatandaşların borcu için 20 bin TL ödedi. Mahalle sakinleri alkışlarla uğurladıkları kadınlara teşekkür etti.

Mahalle bakkalının 20 bin TL’lik veresiye defterini kapattılar.

"NE KADAR VERESİYE VARSA' DEDİ"

Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki bakkal Kadir Elçi, iki bayanın geldiğini ve veresiye defterini sorduğunu belirterek, kadınları polis sandığını ve defteri verdiğini söyledi. Kadınların defterdeki borçları hesaplamaya başladıklarını belirten Elçi, “Veresiyeleri toplamaya başladılar. ‘Bütün vatandaşın borcunu sileceğiz’ dediler. ‘Ne kadar veresiyen varsa’ dedi. Burada hesapladılar ama o arada şoka girdik yani. Burada millet epey bir kalabalık oldu. İkinci defteri de açamadılar kalabalıktan dolayı. Diğer defterimizi de komple kapattılar. Vatandaşın bütün veresiyelerini kapattılar. 20 bin TL ödeme yaptılar” dedi.

5 BAKKALIN VERESİYE DEFTERİNİ ÖDEMİŞLER

İki kadını gören ve yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Emin Sevinç, 06 plakalı bir araçla geldiklerini, borçları ödediklerini ve aynı zamanda 5 ayrı bakkalın daha veresiye defteri borçlarını ödediğini söyledi. Emin Sevinç, “Başka mahallede 5 bakkalın veresiye defterini ödemişler. Bizim mahalle, aşağı mahalle, ondan aşağı mahalle, 5 tane mahallenin bakkalın parasını ödemişler gitmişler” diye konuştu.

"VESİLE OLANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Mahalle sakini Kadir Köksal (40),“Mahallemize iki tane kadın geldi. Bakkaldaki bütün borçları kapatıp gittiler. Allah kendilerinden razı olsun. Vesile olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Bakkala olan veresiye borcu ödenen Halil Ok (74),“2 tane kadın gelmiş. Bizim borçları kapatmış gitmiş. Allah’a şükür borcumuz yok” dedi.